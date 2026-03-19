El Día de San José: tradición que trasciende el tiempo

Más que una fecha en el calendario, esta celebración corre por las venas de nuestra tierra. Es el reflejo vivo de nuestra fe y el eco vibrante de un patrimonio cultural que nos define como aragüeños

CIUDAD MCY.- Cada 19 de marzo, el calendario marca una de las fechas más significativas para la fe católica y la cultura popular venezolana: el Día de San José. Sin embargo, para entender el verdadero peso de esta fecha, basta con posar la mirada sobre la ciudad de Maracay. Allí, esta festividad deja de ser una simple efeméride para convertirse en el latido mismo de la «Ciudad Jardín», que se viste de gala para honrar a su santo patrono.

En la tradición católica, San José es conocido como el «santo silencioso». Los evangelios no registran ni una sola palabra suya, pero sus acciones de protección, trabajo y paternidad hablan por él. Es el patrono de la Iglesia Universal, de las familias y de los trabajadores. Esta figura de hombre humilde, pilar del hogar y protector incansable, es precisamente con la que el pueblo maracayero se ha identificado durante siglos.

MÁS QUE RELIGIÓN, UN REFUGIO DE IDENTIDAD

En tiempos donde la inmediatez y los cambios sociales amenazan con diluir las costumbres locales, el Día de San José actúa como un ancla. Para el aragüeño, celebrar a su patrono es un acto de resistencia cultural. Es una excusa perfecta para hacer una pausa, reunir a la familia y recordar de dónde vienen.

Esta festividad refuerza el sentido de pertenencia. Los abuelos cuentan a sus nietos cómo eran las procesiones de antaño, asegurando así que el hilo invisible de la memoria histórica no se rompa. San José, en este contexto, no es solo una imagen en un altar; es el símbolo de la unidad de un pueblo.

Es por ello que este Día de San José nos recuerda que las ciudades no solo se construyen con asfalto y edificios, sino con las creencias, esperanzas y tradiciones de su gente. Año tras año, al renovar su compromiso y devoción, Maracay no solo mira hacia su pasado con orgullo, sino que siembra una semilla invaluable para las futuras generaciones.

Mientras haya un maracayero dispuesto a encender una vela, a caminar en procesión o a contar la historia de su patrono, el espíritu del 19 de marzo seguirá más vivo que nunca.

FECHA FAMILIAR

El arraigo de esta festividad trasciende los muros de la catedral y se instala directamente en el seno del hogar. Para nuestras familias, esta fecha guarda un simbolismo íntimo y muy particular, reflejado en una de nuestras costumbres más entrañables

En cada familia hay una historia, y en casi todas, hay un «José». Es un nombre que nos suena a hogar. Se lo ponemos a nuestros hijos, a nuestros nietos… lo heredamos de los abuelos.

Llamarnos José es nuestra forma más pura, cotidiana y hermosa de llevar la bendición de nuestro patrono a todas partes. Es el hilo invisible que nos une como familia y como pueblo.

YORBER ALVARADO

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