Museo Jesús Soto se convierte en epicentro de la Filven 2026

CIUDAD MCY.- Las instalaciones del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en Ciudad Bolívar, abrirán sus puertas desde este jueves 19 hasta el sábado 21 de marzo, para recibir la edición regional de la Feria Internacional del Libro (Filven) 2026.

En esta ocasión, el capítulo Bolívar ha diseñado su propuesta en fomentar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones, específicamente entre niños y jóvenes.

El anuncio oficial fue realizado por el director Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Daniel Guerra, quien estuvo acompañado por directivos del museo y representantes de la Gobernación del estado Bolívar, para detallar la agenda del evento.

Guerra destacó que el despliegue para cumplir con esta meta incluye un cronograma de más de 120 actividades literarias.

Entre los hitos más importantes de la feria están el bautizo de más de 20 títulos editoriales, además de la inauguración de pabellones de lectura exclusivos para el público infantil, así como la organización de foros, exposiciones y dinámicas diseñadas para atraer a la juventud.

Subrayó que la feria trascenderá lo estrictamente literario gracias a una alianza con la Alcaldía de Angostura del Orinoco.

Esta colaboración permitirá la integración de espacios gastronómicos y jornadas académicas, contando con la participación activa de universidades, emprendedores de la zona y colectivos de artistas populares.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Gobernación, Neptalí Hurtado, informó que la oferta cultural se extenderá a la gran pantalla mediante la proyección de documentales en el Cinema Soto.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA