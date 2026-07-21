El Henri Pittier se viste de verde tras jornada de reforestación

Se mantendrán labores de monitoreo constante para garantizar el crecimiento saludable de los ejemplares plantados y consolidar un escudo natural frente a las amenazas de la sequía y el fuego

CIUDAD MCY.- En un despliegue de compromiso ecológico e integración comunitaria, se llevó a cabo una extraordinaria jornada de reforestación en el municipio Mario Briceño Iragorry, con el firme propósito de devolverle el verdor a zonas afectadas por los incendios forestales en el Parque Nacional Henri Pittier.

El punto de encuentro inició en el sector La Candelaria, justo en la entrada hacia la emblemática Fila Paraíso. Allí, decenas de voluntarias y voluntarios unieron fuerzas para plantar cientos de ejemplares de especies autóctonas, seleccionadas estratégicamente por su capacidad de adaptación y valor ecológico para la flora local.

Entre las especies plantadas destacan el majestuoso Araguaney, el Apamate, Gateado, Jabillo, Jacaranda, Bucare, Indio desnudo, Vera y Pata de ratón. Esta selección no solo busca restaurar la cobertura vegetal y estabilizar los suelos, sino también reconstruir el hábitat de la variada fauna que habita en la vertiente sur del parque.

La actividad demostró que la protección de los recursos naturales es una tarea compartida entre el Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

El éxito de este despliegue fue posible gracias a la articulación de un frente multidisciplinario integrado por el Instituto Nacional de Parques (Inparques Aragua), Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC Aragua) y efectivos de la Guardia Nacional.

También participaron estudiantes y docentes del área de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG). El equipo ambientalista Ecosendero El Limón, la Sociedad Ecológica Conservacionista Aragua y los héroes de la Brigada Forestal El Limón.

En sus redes sociales las instituciones y brigadas participantes reafirmaron que esta jornada marca solo el inicio de una serie de intervenciones planificadas para el cuidado del Parque Nacional Henri Pittier.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA