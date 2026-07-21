Avanzan los trabajos de adecuación en el Piso 1 del HCM

El gobierno regional se mantiene desplegado, impulsando la recuperación progresiva de la red hospitalaria pública, en aras de ofrecer una atención médica oportuna, gratuita y con profundo sentido humano

CIUDAD MCY.- La Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), continúa desplegada supervisando las intervenciones de infraestructura destinadas a garantizar espacios asistenciales dignos, eficientes y con altos estándares de calidad para el pueblo aragüeño.

​En este contexto, el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, realizó un exhaustivo recorrido de inspección por el Piso 1 del Hospital Central de Maracay (HCM).

Su visita tuvo como objetivo verificar de primera mano los avances en las labores de adecuación y modernización que se ejecutan en este emblemático centro de salud, referencia médica de toda la región central del país.

​Esta importante obra es el resultado del trabajo articulado de la gestión pública nacional y regional, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Luces.

La iniciativa se consolida en el estado Aragua bajo la articulación de la gobernadora Joana Sánchez y el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

La rehabilitación del Piso 1 del HCM, no solo contempla mejoras arquitectónicas y funcionales, sino que busca optimizar la capacidad de atención médica, asegurando un entorno adecuado para todos.

​REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA