Avanzan los trabajos de adecuación en el Piso 1 del HCM

El gobierno regional se mantiene desplegado, impulsando la recuperación progresiva de la red hospitalaria pública, en aras de ofrecer una atención médica oportuna, gratuita y con profundo sentido humano
CIUDAD MCY.- La Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), continúa desplegada supervisando las intervenciones de infraestructura destinadas a garantizar espacios asistenciales dignos, eficientes y con altos estándares de calidad para el pueblo aragüeño.
En este contexto, el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, realizó un exhaustivo recorrido de inspección por el Piso 1 del Hospital Central de Maracay (HCM).
Su visita tuvo como objetivo verificar de primera mano los avances en las labores de adecuación y modernización que se ejecutan en este emblemático centro de salud, referencia médica de toda la región central del país.
Esta importante obra es el resultado del trabajo articulado de la gestión pública nacional y regional, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Luces.
La iniciativa se consolida en el estado Aragua bajo la articulación de la gobernadora Joana Sánchez y el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.
La rehabilitación del Piso 1 del HCM, no solo contempla mejoras arquitectónicas y funcionales, sino que busca optimizar la capacidad de atención médica, asegurando un entorno adecuado para todos.
REINA BETANCOURT
FOTOS : CORTESIA