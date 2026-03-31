El INTT anuncia fechas de flexibilización para esta Semana Santa

Esta disposición especial permitirá el tránsito de las unidades de carga pesada en los horarios habitualmente restringidos, facilitando el flujo de bienes y servicios en el territorio nacional

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), en su compromiso por garantizar la movilidad y el dinamismo del sector logístico en el país, informa a los operadores de transporte de carga y a la colectividad en general sobre la flexibilización de las restricciones de circulación programada para los próximos días.

Esta disposición especial permitirá el tránsito de las unidades de carga pesada en los horarios habitualmente restringidos, facilitando el flujo de bienes y servicios en el territorio nacional.

El período de flexibilización se cumplirá bajo el siguiente cronograma:

Inicio: Jueves 2 de abril a la 1:00 a. m.

Cierre: Lunes, 6 de abril a la 1:00 a. m.

El INTT hace un llamado a todos los conductores y empresas de transporte a mantener las normas de seguridad vial vigentes, respetando los límites de velocidad y garantizando el buen estado mecánico de las unidades.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA