El peligro de los labiales líquidos en pieles maduras

CIUDAD MCY.- El paso de los años altera la textura del rostro, de modo que el área de la boca tiende a perder densidad y firmeza de forma gradual. En pieles maduras, la aparición de pliegues verticales, conocidos popularmente como el código de barras, dificulta el uso de ciertos productos de maquillaje.

Para lograr un aspecto uniforme sin acentuar la edad, la profesional del sector belleza, María Borbolla, enfatiza la importancia de reconsiderar la selección de cosméticos en la rutina habitual. Elegir texturas inadecuadas puede arruinar la apariencia general, ya que el color se desplaza fácilmente fuera del límite deseado.

Ante esta problemática, resulta indispensable adoptar técnicas y formulaciones específicas pensadas para suavizar las imperfecciones de la zona. El mantenimiento diario y la preparación cuidadosa de los labios cobran un papel determinante antes de pintar, asegurando que los pigmentos se mantengan intactos por más tiempo y ofreciendo una imagen fresca, definida y radiante sin importar el paso del tiempo.

LOOK REJUVENECEDOR CON UNA SIMPLE TÉCNICA

Según indica la especialista, el error más común al pintar labios maduros es utilizar cosméticos de textura excesivamente fluida o líquida. Estos productos no se fijan adecuadamente sobre la piel y terminan filtrándose en los pequeños pliegues que rodean la boca.

Dicho desplazamiento provoca un efecto desprolijo, pues desdibuja el marco natural del labio y genera una sensación de descuido visual. Para prevenir que el pigmento migre hacia las pliegues peribucales, la profesional aconseja optar por labiales más densos, cremosos y de mayor fijación, acompañados siempre de un perfilador en el borde.

Asimismo, Borbolla resalta que el cuidado previo resulta imprescindible. Se debe realizar una exfoliación suave cada tres o cuatro semanas para retirar células muertas y aplicar hidratación profunda durante las noches, logrando una superficie lisa apta para maquillar.

FUENTE : 2001

FOTO : CORTESÍA DE 2001