Elías 2-24 b es el exoplaneta más joven conocido hasta ahora

CIUDAD MCY.- Astrónomos confirmaron el descubrimiento de Elias 2-24 b, el exoplaneta más joven identificado hasta ahora, un mundo que tendría menos de un millón de años y que se encuentra a unos 450 años luz de la Tierra.

El descubrimiento ofrece una oportunidad para observar una etapa temprana de la formación de los planetas. Elias 2-24 b, tiene una masa aproximada a la de Júpiter y continúa rodeado por el disco de gas y polvo que quedó alrededor de su estrella.

Los investigadores consideran que este material todavía está alimentando su crecimiento, por lo que el objeto representa una especie de fotografía de los primeros momentos de un sistema planetario. El hallazgo fue realizado por un equipo encabezado por Andrea Bernardi, estudiante de doctorado de la Universidad Diego Portales de Chile, que revisó datos archivados del Observatorio W. M. Keck, en Hawái.

Las observaciones permitieron confirmar que un punto de luz detectado anteriormente en una abertura del disco de la estrella, correspondía a un planeta y no a un defecto de imagen o a una estrella ubicada detrás del sistema. La historia comenzó aproximadamente una década atrás, cuando observaciones del radiotelescopio ALMA mostraron una estructura en forma de anillo con una abertura en el disco de Elias 2-24.

Posteriormente, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral detectó un débil punto luminoso en esa región. Nuevos datos obtenidos por Keck en 2018 y 2020 permitieron estudiar su movimiento y confirmar su naturaleza planetaria.

La edad del planeta resulta relevante porque los modelos actuales de formación planetaria tienen dificultades para explicar cómo un mundo con una masa similar a la de Júpiter pudo formarse en tan poco tiempo. Los investigadores señalan que estudiar objetos como Elias 2-24 b podría ayudar a comprender mejor cómo nacen los gigantes gaseosos y qué procesos intervienen durante las primeras etapas de un sistema planetario.

El hallazgo también abre nuevas posibilidades con el telescopio espacial Nancy Grace Roman, lanzado el pasado 30 de agosto, cuyo coronógrafo permitirá buscar planetas jóvenes y otros mundos difíciles de detectar debido al intenso brillo de sus estrellas.

FUENTE 2001

FOTO : CORTESÍA DE 2001