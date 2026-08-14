El Poder Popular de Aragua renovará sus vocerías comunales  

La actualización de liderazgos comunitarios busca fortalecer el autogobierno territorial en los 18 municipios de la entidad
CIUDAD MCY.- El Plan Nacional de Renovación de Vocerías de los Consejos Comunales se consolida como una estrategia institucional orientada a refrescar las distintas vocerías pertenecientes a las estructuras de base en todo el territorio venezolano.
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales junto a Fundacomunal, impulsan esta política para democratizar la elección de los liderazgos vecinales, actualizar el registro de los comités de trabajo y mejorar la gestión directa del presupuesto asignado a los proyectos comunitarios.
La ejecución del proceso contempla una ruta tres fases de ejecución: la elección de comisiones electorales para la actualización del censo demográfico y libro de votantes, desarrollo de asambleas para la postulación y elección de los voceros, y el registro final de los resultados en la página web de Fundacomunal.
En el caso del estado Aragua, la iniciativa abordará una red territorial conformada por más de mil 900 estructuras, distribuidas en las 18 jurisdicciones.
Los convocados a esta importante cita son los residentes comunitarios mayores de 15 años, quienes tienen el derecho y deber, tanto de postular como de seleccionar mediante el sufragio, a los voceros y voceras de los respectivos comités.
Para interés de la colectividad, estos responden a las necesidades planteadas en las Agendas Concretas de Acción, además, las autoridades gubernamentales promueven la instalación de otras instancias como ambientalismo, gestión de riegos, entre otras que se adecuen a la particularidad de cada territorio.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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