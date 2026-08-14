El Poder Popular de Aragua renovará sus vocerías comunales  

‎La actualización de liderazgos comunitarios busca fortalecer el autogobierno territorial en los 18 municipios de la entidad

CIUDAD MCY.- ‎El Plan Nacional de Renovación de Vocerías de los Consejos Comunales se consolida como una estrategia institucional orientada a refrescar las distintas vocerías pertenecientes a las estructuras de base en todo el territorio venezolano.

‎Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales junto a Fundacomunal, impulsan esta política para democratizar la elección de los liderazgos vecinales, actualizar el registro de los comités de trabajo y mejorar la gestión directa del presupuesto asignado a los proyectos comunitarios.

‎La ejecución del proceso contempla una ruta tres fases de ejecución: la elección de comisiones electorales para la actualización del censo demográfico y libro de votantes, desarrollo de asambleas para la postulación y elección de los voceros, y el registro final de los resultados en la página web de Fundacomunal.

‎En el caso del estado Aragua, la iniciativa abordará una red territorial conformada por más de mil 900 estructuras, distribuidas en las 18 jurisdicciones.

‎Los convocados a esta importante cita son los residentes comunitarios mayores de 15 años, quienes tienen el derecho y deber, tanto de postular como de seleccionar mediante el sufragio, a los voceros y voceras de los respectivos comités.

‎Para interés de la colectividad, estos responden a las necesidades planteadas en las Agendas Concretas de Acción, además, las autoridades gubernamentales promueven la instalación de otras instancias como ambientalismo, gestión de riegos, entre otras que se adecuen a la particularidad de cada territorio.

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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