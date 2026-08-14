Proyectos comunales impulsan la consolidación de vías en el estado Aragua

Las cuadrillas de Vías de Aragua trabajan de la mano del Poder Popular Organizado, garantizando un desplazamiento más fluido y reduciendo considerablemente los tiempos de traslado

CIUDAD MCY.-​Gracias a una articulación directa ente el Poder Popular y el Gobierno Bolivariano, la comunidad de la avenida principal de El Limón, en el municipio Mario Briceño Iragorry, avanza en la colocación de mezcla asfáltica en caliente mediante trabajos de bacheo.

Esta intervención, nacida de los proyectos comunales aprobados por el pueblo organizado, se suma al despliegue integral de infraestructura vial que ejecuta la empresa estadal Vías de Aragua en arterias estratégicas del estado, garantizando vías seguras y funcionales para el buen vivir de las familias aragüeñas.

La materialización de estos proyectos viales forma parte de las acciones que ejecuta el Gobierno Bolivariano en beneficio de las comunidades organizadas. Con cada tonelada de asfalto vertida en las arterias locales, no solo se eleva la movilidad de los turistas, también fortalece la red vial del estado Aragua, demostrando que la participación ciudadana es la clave fundamental para el desarrollo sostenible y la transformación de los espacios públicos.

CONSOLIDACIÓN DE VIALIDAD EN LAS COSTAS

Con el propósito de optimizar la transitabilidad y dinamizar la economía turística del litoral aragüeño, la empresa estadal Vías de Aragua también desplegó una jornada intensiva de colocación de material asfáltico a lo largo de la carretera hacia Choroní.

Esta importante intervención de infraestructura, impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte liderado por Francisco Garcés, se ejecuta en acción conjunta con la gobernadora Joana Sánchez y los alcaldes Rafael Morales y Brullerby Suarez, para brindar vías seguras a propios y visitantes.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA