El Rock and roll siempre será rock n’ roll

CIUDAD MCY.- Hablar de rock and roll es un viaje de nostalgia y cultura que nos lleva hasta 1950, donde se dieron los primeros exponentes de este género, una combinación de blues, rhythm and blues y el country, dando inicio a un movimiento musical que con el paso del tiempo fue evolucionando y derivando en diferentes géneros como el rock alternativo, el grunge, heavy metal. Infinidad de agrupaciones definieron una época, de rebeldía, luchas sociales, y cambios generacionales.

En 1975 el vocalista y compositor, Lemmy Kilmister decidió formar su propia banda a la que, en un principio llamó Bastard, y posteriormente cambiado a Motörhead. Las primeras reacciones hacia la banda fueron desfavorables; un ejemplo de ello fue el premio que ganaron a «la peor banda del mundo», esto no disminuyó el deseo de Kilmister por continuar y en noviembre de 1977 grabaron su primer álbum oficial, el homónimo Motörhead, llegando al puesto número 43 en las listas británicas.

En marzo de 1979 graban el álbum Overkill. Fue el primer álbum de Motörhead en entrar en las tops 40 británicas. Entre agosto y septiembre de 1980 graban el sencillo «Ace of Spades» llegando al número 15 y el álbum al número 4 en las listas británicas. La banda tuvo más éxitos a principios de los 80. No Sleep ‘til Hammersmith, que llegó al número 1 de la lista de álbumes.

Durante marzo y abril de 1981, la banda actuó de apoyo para Ozzy Osbourne, consolidando su estatus y convirtiéndose en referencia, considerada como una influencia en géneros como heavy metal, speed metal o thrash metal, lo que a esto Lemmy siempre describió el estilo de Motörhead como rock and roll.

El álbum 22do de la banda salió en agosto de 2015, siendo este Bad Magic, que resultaría ser el último grabado por la banda. El 11 de noviembre de 2015, murió el baterista Phil Taylor, aquí no terminaron las muertes de los miembros originales de la banda, ya que después su propio líder se vería afectado.

El 1 de septiembre de 2015, Lemmy Kilmister, después de tocar tres temas y anunciar el siguiente, detuvo el concierto en Austin exclamando «no puedo hacerlo». El 28 de diciembre de 2015, falleció en su hogar a consecuencia de un cáncer diagnosticado tan sólo unos días antes.

Mikkey Dee ultimo baterista, anunciaría posteriormente la cancelación del resto de la gira del grupo, la cancelación de nuevas grabaciones y la total disolución de Motörhead​.

Kilmister y Taylor serían homenajeados y posteriormente moriría su compañero y ex-guitarrista de la banda Eddie Clarke en el año 201, marcando así la muerte de todos los miembros fundadores de la banda..

Siempre fue rock and roll

Aunque la banda normalmente se le clasifica como heavy metal o speed metal, Kilmister manifestaba hasta el cansancio que nunca había considerado a la banda como metal. Cuando se le preguntó si veía un problema con ser llamados una banda de metal, respondió:

“Pues sí, porque yo vengo de antes del metal. Yo toco rock n’ roll y creo que el rock n’ roll es sagrado y para mí lo es. No veo por qué no debe de serlo para los demás”.

Eladio Iturriza / Marcos Gavidia