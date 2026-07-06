El Salvador envía séptimo avión de ayuda a Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el envío de un séptimo avión con 120 especialistas para relevar al personal que participa en las labores de rescate en el estado La Guaira, así como más de cinco toneladas de suministros de ayuda humanitaria, tras los sismos el pasado 24 de junio.

El nuevo contingente se incorporará de manera inmediata a las labores en las zonas afectadas y sustituirán a los brigadistas que han participado de manera ininterrumpida en las operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, de acuerdo con medios.

Un grupo de 180 integrantes permanecerá en el área para sumar esfuerzos con los recién llegados y así mantener una fuerza permanente de 300 profesionales activos en el terreno. Estos vienen equipados con insumos médicos y herramientas de alta tecnología, para la atención de heridos y la localización de sobrevivientes.

El contingente del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador y la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), se posicionó como el primer equipo de respuesta internacional en aterrizar en suelo venezolano a menos de 24 horas del doblete sísmico.

AVN