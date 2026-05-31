En celebración del Día del Árbol reforestadas 10 hectáreas en el Henri Pittier

Los activistas con herramientas y cuidados adecuados lograron plantar 4 mil 600 arbóreos que servirán de hogar a la fauna local, contribuirán al equilibrio del ambiente y mitigarán el cambio climático

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Nacional del Arbol, los grupos ambientalistas del estado Aragua celebraron la efeméride con una extraordinaria jornada en la que se logró forestar más de 10 hectáreas en el Parque Nacional Henri Pittier.

El despliegue que plantó vidas en el principal pulmón vegetal de Aragua, se enmarca al Plan Nacional Chuquisaca 2026 el cual tiene como objetivo plantar 10 millones de arboles al nivel nacional.

La jornada encabezada por Yuliana Ramos, directora de Ecosocialismo en Aragua, se llevó a cabo específicamente en el sector La Trilla, vía al municipio Ocumare de la Costa de Oro donde participó el Instituto Nacional de Parques (Inparques), guardaparques y grupos ambientalistas locales.

Los participantes con herramientas y cuidados necesarios se deplegaron logrando plantar 4 mil arbóreos de las especies Apamate, Caoba, Ceiba, Mijao, entre otras.

Ramos manifestó que la jornada se consolidó como un rotundo éxito ya que grupos ambientalistas y voluntariado se sumaron para contribuir con el equilibrio ambiental.

«Nos encontramos celebrando el Día del Árbol estableciendo vidas, plantando vidas acá en esta zona, porque serán más de 10 hectáreas que se van a estar abordando con una plantación de árboles autóctonos de la zona».

Finalmente, Ramos afirmó que cada árbol plantado restaurará los espacios naturales y cuidará las cuencas hidrográficas que dan agua y vida a los seres vivos.

Con estas acciones el estado Aragua reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la mitigación del cambio climático, asegurando el futuro ecológico del pulmón vegetal aragüeño.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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