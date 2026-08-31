En Las Tejerías se realizó primera jornada de Boxeo Verde Femenino de Aragua

CIUDAD MCY.- En un hecho sin precedentes para el deporte regional, el municipio Las Tejerías se convirtió en epicentro del boxeo aragüeño al albergar la primera edición del Boxeo Verde Femenino. El evento marcó un hito histórico al ser la primera cartelera pugilística integrada exclusivamente por atletas femeninas en el estado Aragua.

La jornada reunió a promesas del cuadrilátero con edades comprendidas entre los 10 y 17 años. La cita contó con la participación de peleadoras locales, así como de niñas y jóvenes de Maracay, Palo Negro e invitadas del estado Guárico.

Las pugilistas de Las Tejerías defendieron la casa bajo el sello del Team Niña Suárez, de la Escuela Voy a ser Grande y de la Escuela El Renacer de Las Tejerías, que reafirmaron el talento y el crecimiento del semillero deportivo femenino en la jurisdicción. En este sentido, es preciso destacar que, de los 15 combates disputados, el estado Aragua se impuso en 10, en los que las representantes de la casa resultaron vencedoras.

Vale resaltar que, esta jornada pionera, no sólo en Aragua sino en el país, fue una iniciativa de la excampeona del mundo, Ogleidis Suárez, y contó con el respaldo de la Asociación de Boxeo del estado Aragua, así como del alcalde de Las Tejerías, Régulo La Cruz y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes impulsan la masificación deportiva, el desarrollo de las categorías de base y la visibilización del talento femenino en disciplinas de alto rendimiento.

PRENSA ALCALDÍA DE LAS TEJERÍAS

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