Messi confirmó su retiro de la selección Argentina

CIUDAD MCY.- Se terminó. O, al menos, Lionel Messi acaba de ponerle palabras a una decisión que durante mucho tiempo sobrevoló a la Selección Argentina. Después de pensarlo, de dejar pasar los días y de atravesar una nueva etapa de su vida, el capitán confirmó que se retira del equipo nacional. Lo hizo a su manera, con un mensaje cargado de emoción, gratitud y también con la tranquilidad de quien siente que lo entregó todo.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi en sus redes sociales. Una frase que, por sí sola, alcanza para sacudir al fútbol argentino.

No fue una decisión sencilla. Mucho menos para alguien que construyó durante dos décadas una relación única con la camiseta celeste y blanca. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, explicó el capitán, antes de repasar todo lo que dejó en cada partido.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

“MEVACIÉ, YA NO TENGO MÁS PARA DAR”

Messi sabe que todavía queda poco por delante. Y justamente por eso entiende que es momento de cerrar una etapa. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió.

Después llegó una de las frases más fuertes de su despedida: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Es el Messi que mira hacia atrás, pero también hacia adelante. El que entiende que aquella camiseta que durante tantos años llevó sobre sus hombros necesita empezar a tener nuevos protagonistas.

EL ADIÓS DE UN CAPITÁN

Fueron 20 años de viajes, frustraciones, críticas, finales perdidas y, finalmente, gloria. Copa América, Mundial y otra vez Copa América. Messi consiguió con Argentina aquello que durante tantos años pareció imposible y ahora se prepara para vivir la Selección desde otro lugar.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

También agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes. Y cerró con una frase que resume el vínculo que construyó con el país: “Gracias Dios por hacerme argentino”.

Y después, como no podía ser de otra manera: “¡Vamos Argentina!”

La Selección se queda sin Messi. El fútbol argentino, en cambio, se queda para siempre con el recuerdo del hombre que convirtió en realidad todos aquellos sueños que alguna vez parecieron demasiado grandes.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : REFERENCIAL