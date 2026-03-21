Encuentro institucional proyectó avances del modelo comunal en Revenga 

La jornada encabezada por el diputado Jesús Farías y la gobernadora Joana Sánchez permitió conocer de primera mano las experiencias organizativas y el impacto de la participación comunitaria en la jurisdicción

CIUDAD MCY.- La dinámica productiva de las comunas volvió a ponerse en foco, durante un encuentro desarrollado en el municipio José Rafael Revenga, que contó con l presencia del diputado de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús Farías, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo.

El encuentro se llevó a cabo en el pueblo de El Consejo, específicamente en la Unidad Educativa Nacional “Juan Uslar”, espacio que sirvió como punto de intercambio directo con la comuna José Rafael Revenga, donde se expusieron resultados, metodologías de trabajo y mecanismos de organización que han permitido sostener iniciativas económicas desde las bases comunitarias.

Asimismo, se conocieron de primera mano las experiencias impulsadas por la comuna en distintos ámbitos, evidenciando el avance de modelos de gestión comunitaria orientados a optimizar recursos, promover la corresponsabilidad y generar impacto directo en la calidad de vida de la población.

En este contexto, la gobernadora Joana Sánchez tomó sus redes sociales para transmitir su reconocimiento de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la destacada participación en la primera Consulta Nacional Popular 2026, proceso que reafirmó el protagonismo del poder popular en la toma de decisiones.

Este tipo de encuentros consolida espacios de articulación entre los distintos niveles de gobierno y las comunidades organizadas, permitiendo no solo visibilizar experiencias exitosas, sino también proyectar nuevas acciones orientadas al desarrollo integral del municipio.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA