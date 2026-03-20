Realizado operativo de mantenimiento integral en Tovar

La jornada, atendió las vías principales de la jurisdicción asegurando que los espacios se mantengan aptos para el disfrute de los habitantes y turistas

CIUDAD MCY.- Las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), desplegó un operativo de limpieza y saneamiento ambiental en la Comuna Casco Central del municipio Tovar.

En el sitio, los hombres y mujeres de Fundaragua efectuaron labores de desmalezamiento, barrido, recolección de desechos sólidos y vegetales, eliminando los desperdicios que afectaban el tránsito peatonal y vehicular.

Esta jornada, atendió las vías principales de la jurisdicción asegurando que los espacios se mantengan aptos para el disfrute de los habitantes y turistas.

Es importante mencionar que la intervención de Fundaragua permitió la recuperación de las áreas, brindando entornos más limpios y seguros que busca no solo mejorar la estética de la emblemática zona turística, sino garantizar el bienestar de las familias tovareñas.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA