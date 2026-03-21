GMVJ garantiza atención especializada a  vecinos del Municipio Girardot

En el abordaje, se desplegó un equipo multidisciplinario de especialistas en medicina general, pediatría, planificación familiar, odontología, oftalmología, atención a personas con discapacidad, ginecología y obstetricia

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Venezuela Joven, se desarrolló despliegue de salud en el sector José Gregorio Hernández, en el E.B.E. Dr. Arnoldo Gabaldon, con un total de 156 jóvenes atendidos y más de 2 mil acciones brindadas en materia de salud, en el estado Aragua.

En el abordaje, se desplegó un equipo multidisciplinario de especialistas en medicina general, pediatría, planificación familiar, odontología, oftalmología, atención a personas con discapacidad, ginecología y obstetricia, sumando un total de 169 consultas realizadas a los jóvenes, en edades comprendidas entre 12 y 35 años, pertenecientes a la parroquia Pedro José Ovalle.

SALUD FEMENINA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Igualmente, las mujeres del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Dr. José Gregorio Hernández; se beneficiaron con ecografías, citologías, entrega de kit para embarazadas, atenciones ginecológicas, sesiones educativas y entrega de métodos anticonceptivos, a fin de fortalecer la salud sexual y reproductiva para las féminas aragüeñas.

INMUNIZACIÓN Y DESPISTAJE

Del mismo modo, la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, informó que se instaló un punto de vacunación donde se aplicaron dosis de SRP, toxoide y fiebre amarilla, además de despistaje de peso, talla y tensión arterial, entrega gratuita de más de mil medicamentos y 11 mil unidosis de fármacos distribuidos.

Reiteró que dichas acciones demuestran el compromiso del Ejecutivo Nacional, del Presidente constitucional, Nicolás Maduro; de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de garantizar atención especializada gratuita a las comunidades más vulnerables.

PRENSA GMVJ

FOTOS: CORTESIA