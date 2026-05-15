Entrega de motores y juramentación de UNPA fortaleció gremio pescador de Aragua

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‎De manera conjunta, el Gobierno nacional, regional y de los municipios Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, Girardot y Tovar, concretarán multiples ideas productivas

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CIUDAD MCY.- Con miras de continuar con el fortalecimiento del sector económico productivo, los hombres y mujeres del mar aragüeño conformaron y juramentaron la Unión Nacional de Pescadores y Acuicultores (UNPA), capitulo regional, desde el Malecón de Puerto Colombia, en Choroní.

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Durante el encuentro también se realizó la entrega de más de 25 máquinas para las lanchas, como parte del Plan de Renovación del Parque Motor, gracias a un mecanismo de financiamiento 50/50 entre el Gobierno Bolivariano y el gremio marítimo, así como, alianzas con el sector privado.

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Este importante acto fue liderado por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, en compañía de la gobernadora Joana Sánchez y los alcaldes de Ocumare de la Costa de Oro, Girardot y Santiago Mariño, Wilmer Leal, Rafael Morales y Carlos Guzmán.

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Las intervenciones de las autoridades estuvieron orientadas hacia el trabajo conjunto y de beneficio colectivo, por ese motivo, serán puestos en marcha diferentes proyectos productivos y establecieron avanzar en la dotación de implementos para la faena.

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«Aragua tiene 13 Consejos de Pescadores, Pescadoras y Acuicultores, hablamos de unos 3 mil trabajadores y 600 embarcaciones (…) con esta primera fase iniciamos un ciclo permanente de entrega de motores», subrayó el vocero nacional de esta cartera.

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Como parte de las labores integrales para desarrollar el volumen de actividades y, gracias al respaldo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, las ideas planteadas en las consultas populares naciones y por los estudiantes del Diplomado de la Pesca y Acuicultura para Jóvenes, serán ejecutadas en el Eje Costero.

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«Tenemos postulados sobre una planta de procesamiento, instalación de talleres para la reparación de las lanchas», fueron parte de los anuncios.

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‎»De la mano de la gobernadora y nuestros alcaldes, estamos construyendo toda una política de bienestar, para sumar mayores esfuerzos y compromiso en pro de nuestra gente», puntualizó el ministro Loyo.

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Por su parte, Julio Moreno, vocero regional de la UNPA, expresó su agradecimiento y entusiasmo por el apoyo que reciben. «Es el primer financiamiento que recibimos en 10 años, apenas la base de la ola para que todo lo que vamos a lograr aquí».

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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