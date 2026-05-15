Entrega de motores y juramentación de UNPA fortaleció gremio pescador de Aragua

De manera conjunta, el Gobierno nacional, regional y de los municipios Ocumare de la Costa de Oro, Santiago Mariño, Girardot y Tovar, concretarán multiples ideas productivas
CIUDAD MCY.- Con miras de continuar con el fortalecimiento del sector económico productivo, los hombres y mujeres del mar aragüeño conformaron y juramentaron la Unión Nacional de Pescadores y Acuicultores (UNPA), capitulo regional, desde el Malecón de Puerto Colombia, en Choroní.
Durante el encuentro también se realizó la entrega de más de 25 máquinas para las lanchas, como parte del Plan de Renovación del Parque Motor, gracias a un mecanismo de financiamiento 50/50 entre el Gobierno Bolivariano y el gremio marítimo, así como, alianzas con el sector privado.
Este importante acto fue liderado por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, en compañía de la gobernadora Joana Sánchez y los alcaldes de Ocumare de la Costa de Oro, Girardot y Santiago Mariño, Wilmer Leal, Rafael Morales y Carlos Guzmán.
Las intervenciones de las autoridades estuvieron orientadas hacia el trabajo conjunto y de beneficio colectivo, por ese motivo, serán puestos en marcha diferentes proyectos productivos y establecieron avanzar en la dotación de implementos para la faena.
«Aragua tiene 13 Consejos de Pescadores, Pescadoras y Acuicultores, hablamos de unos 3 mil trabajadores y 600 embarcaciones (…) con esta primera fase iniciamos un ciclo permanente de entrega de motores», subrayó el vocero nacional de esta cartera.
Como parte de las labores integrales para desarrollar el volumen de actividades y, gracias al respaldo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, las ideas planteadas en las consultas populares naciones y por los estudiantes del Diplomado de la Pesca y Acuicultura para Jóvenes, serán ejecutadas en el Eje Costero.
«Tenemos postulados sobre una planta de procesamiento, instalación de talleres para la reparación de las lanchas», fueron parte de los anuncios.
»De la mano de la gobernadora y nuestros alcaldes, estamos construyendo toda una política de bienestar, para sumar mayores esfuerzos y compromiso en pro de nuestra gente», puntualizó el ministro Loyo.
Por su parte, Julio Moreno, vocero regional de la UNPA, expresó su agradecimiento y entusiasmo por el apoyo que reciben. «Es el primer financiamiento que recibimos en 10 años, apenas la base de la ola para que todo lo que vamos a lograr aquí».
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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