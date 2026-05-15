Plan de atención integral llegó a Barbacoas

CIUDAD MCY.- En aras de brindar protección y bienestar social a los cocineros y cocineras de la Patria, llegó a Barbacoas, municipio Urdaneta, una jornada de atención integral en el marco del Plan del Fogón de la Aragüeñidad, impulsado por el Gobierno Bolivariano.

El equipo asistencial de la Corporación de Salud de Aragua (Corposalud) formó parte de esta jornada de atención social para llevar servicios especializados a los habitantes, donde se brindaron 3 mil 479 beneficios de salud a 221 personas atendidas.

En el abordaje se realizaron 356 consultas en las especialidades de: dermatología, fisiatría, geriatría, oftalmología, planificación familiar, odontología, discapacidad, ginecología y obstetricia. En la unidad móvil de odontología se brindaron 160 atenciones entre exodoncia, limpieza, restauración y revisado.

Igualmente, en el sector de Barbacoas se atendieron a 3 embarazadas, a quienes se les garantizó su control y se les entregó los kits que incluyen suplementos y polivitamínicos. También se contó con servicio de ecografía, citología, desparasitación, vacunación, sesiones educativas, pesquisa de talla, peso, hipertensión y diabetes y la entrega de medicamentos con 21 mil 450 unidosis.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, aseguró que el objetivo es brindar atención especializada gratuita y de calidad a la población de los municipios del sur del estado, cumpliendo los lineamientos de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, en articulación con el ministro de salud, Carlos Alvarado y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

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