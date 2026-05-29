Entregadas plaza comunitaria y cancha totalmente rehabilitadas en Mariño

CIUDAD MCY.- Gracias a las gestiones de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, fue entregada a la comunidad César Rodríguez Palencia, ubicada en la parroquia Samán de Güere, la segunda plaza “Santiago Mariño” del municipio, espacio rehabilitado por el Gobierno regional y municipal para el encuentro familiar y el sano esparcimiento.

La información fue ofrecida por el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, quien destacó que esta obra forma parte de la 2da Transformación “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, orientada a la recuperación de espacios públicos para el disfrute de las comunidades.

Durante la actividad, Guzmán explicó que en el lugar se ejecutaron labores de ornato, rehabilitación de bancos y mejoras del sistema de alumbrado, con el propósito de brindar mayor seguridad y comodidad a las familias de la zona.

“Saludos mi gente de Santiago Mariño. Nos vinimos a la parroquia Samán de Güere. Estamos aquí en la plaza Santiago Mariño, la segunda plaza Santiago Mariño del municipio, aquí en César Rodríguez Palencia. Es un espacio donde estamos llamando a la familia a reencontrarse y a unirnos”, expresó el mandatario municipal.

Asimismo, el alcalde agradeció el respaldo del Gobierno nacional y regional en la consolidación de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades mariñenses.

CANCHA TOTALMENTE REHABILITADA

En la misma comunidad César Rodríguez Palencia también fue inaugurada una Cancha de Usos Múltiples totalmente rehabilitada, obra ejecutada en el marco de los 365 días de gestión de la gobernadora Joana Sánchez.

El alcalde Carlos Guzmán informó que este proyecto fue solicitado por las vecinas y vecinos mediante la Consulta Popular Nacional y posteriormente ejecutado junto al Poder Popular organizado.

“Continuamos en la comunidad César Rodríguez Palencia entregando obras para nuestro pueblo, en el marco de los 365 días de gestión de nuestra gobernadora Joana Sánchez. Hemos rehabilitado la cancha de usos múltiples de este sector gracias a nuestro Poder Popular, proyecto ganador de la Consulta Popular Nacional”, manifestó.

Guzmán señaló además que el espacio deportivo beneficiará directamente a niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores y a toda la comunidad, promoviendo la recreación, el deporte y la convivencia ciudadana en la parroquia Samán de Güere.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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