Misión Sonrisa Aragua celebró Día del Adulto Mayor con entrega de prótesis

Durante el evento, no solo se realizaron las entregas de las prótesis, sino que también se brindó atención de saneamiento bucal a los beneficiarios

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor, la Misión Sonrisa en el estado Aragua llevó a cabo una jornada especial de atención integral, donde se realizó la entrega de más de 175 prótesis dentales a los adultos y adultas mayores de diversos municipios de la región, garantizando así el derecho a una salud bucal gratuita y de calidad.

La actividad, que reafirma el compromiso de esta fecha, dedicada a honrar la trayectoria de vida de los abuelos y reconocer su rol fundamental como transmisores de sabiduría, estuvo encabezada por la autoridad única de Salud de la entidad, Yosmary Lombano, acompañada por Damelis Ramírez, directora regional de Misión Sonrisa Aragua y todo el equipo odontológico del centro de salud.

Durante el evento, no solo se realizaron las entregas de las prótesis, sino que también se brindó atención de saneamiento bucal a los beneficiarios.

Este esfuerzo conjunto busca mejorar la calidad de vida, la alimentación y la autoestima de los abuelos de la Patria, gracias a la articulación entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el ministro de Salud, Carlos Alvarado; y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

IMPACTO VISUAL SIGNIFICATIVO

Durante la jornada de atención integral a los abuelos y abuelas, la directora regional de Misión Sonrisa Aragua comentó el impacto positivo en la vida de los adultos mayores con esta materialización estética.

“Hoy, en el marco de este aniversario, estamos haciendo entrega de 175 prótesis, beneficiando a los abuelitos de nuestra población aragüeña, impactando positivamente y significativamente, desde todo punto de vista”, expresó Ramírez.

En ese sentido, también añadió: “con esta importante atención ellos van a tener una mejor salud bucal, lo que significa que van a comer mejor, desde el punto de vista estético, y van a tener una mayor digestión de los alimentos que es muy importante por su edad”, concluyó Damelis Ramírez.

UNA SONRISA QUE ILUMINA CAMINOS

La celebración del Día del Adulto Mayor fue en una jornada organizada y rápida, en la que los beneficiarios expresaron su agradecimiento por esta jornada de atención que no solo les devuelve la sonrisa, sino que también les permite recuperar su autoestima y mejorar su alimentación.

Yaritza Pulido, proveniente del municipio Girardot, reconoció la excelencia del personal médico: “estoy muy agradecida con todo el equipo de Misión Sonrisa, por toda la atención que fue excelente, ya gracias a Dios tengo mi prótesis que la necesitaba desde hace un tiempo”.

Por su parte, Alida Hernández, habitante de la jurisdicción de Mario Briceño Iragorry, manifestó su emoción: “me siento muy feliz de verdad porque me han devuelto la sonrisa, que es algo muy importante para mí, ahora voy a poder sonreír sin pena y de una manera más genuina”.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA