Entregan Preescolar «Antonio José de Sucre» en Cagua totalmente renovado

La rehabilitación de este centro optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje para el Semillero de la Patria, en un ambiente acogedor y seguro

CIUDAD MCY.- En un ambiente festivo y cargado de júbilo comunitario, las autoridades del municipio Sucre llevaron a cabo la reinauguración total del Preescolar “Antonio José de Sucre”, ubicado en la Comuna «Hijos de Chávez en Victoria».

El espacio fue completamente rehabilitado mediante un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), la Gobernación del Estado Aragua y la Alcaldía, con la garantía de contar con instalaciones modernas y seguras para la formación inicial de los niños de la localidad.

​Durante la entrega oficial de las obras, el alcalde Wilson Coy destacó la importancia histórica de la fecha y enfatizó la trascendencia de asegurar una educación pública de calidad con jornadas completas sin horarios reducidos.

«Estamos entregando un preescolar recuperado de manera total junto al Ministerio de Educación, FEDE y la Gobernación de Aragua. Con 204 infantes incorporados en sus tres niveles de educación inicial, demostramos que en nuestro municipio la educación avanza a paso firme. De los 51 planteles educativos que tenemos en la jurisdicción, 48 ya han sido refaccionados integralmente», señaló el mandatario municipal, haciendo un llamado a padres, representantes y vecinos a cuidar y preservar las renovadas instalaciones.

​Por su parte, Adriana Silva, directora encargada del establecimiento educativo, detalló el alcance de la intervención arquitectónica y el impacto positivo en la comunidad.

“Las obras contemplaron la reparación de la cerca perimetral, la vaciada de la losa de entrada y del patio de aulas, la renovación completa del 100% del sistema eléctrico, pintura integral interna y externa, adecuación de áreas verdes e instalación de un parque infantil”, relató.

En el mismo orden de ideas, Silva resaltó que la institución atiende a 204 niños de entre 3 y 5 años y medio, impactando directamente a 17 comunidades del circuito número 1, con miras a ampliar su capacidad de atención a 300 estudiantes en el corto plazo.

​Docentes, padres y autoridades locales, asumieron el compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura entregada, reafirmando el desarrollo educativo integral como eje prioritario de la gestión gubernamental en la entidad.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY/PRENSA SUCRE