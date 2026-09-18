Entregan totalmente rehabilitado el Estadio Vicente Dugarte en el municipio Sucre

CIUDAD MCY .- Con el objetivo fundamental de robustecer la infraestructura para la formación de nuevos talentos y garantizar un punto de encuentro familiar y sano para todos los atletas locales, se llevó a cabo la entrega oficial del estadio Vicente Dugarte, el cual fue totalmente rehabilitado.

​El acto de entrega formal de este renovado recinto, destinado a fomentar la masificación deportiva, estuvo encabezado por el Ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, en compañía de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy.

​Para lograr la modernización de las instalaciones, el estadio pasó por trabajos profundos y de gran envergadura que abarcaron todas sus áreas neurálgicas.

Estas labores se ejecutaron con el firme propósito de cumplir con los más altos estándares exigidos para el óptimo desarrollo de las prácticas deportivas y la comodidad de los usuarios.

​Durante la actividad, el titular de la cartera deportiva nacional destacó la importancia de estas obras para el bienestar de la población.

‘’Seguimos dando espacios para la vida, el deporte, la recreación y la actividad física y una muestra de ello es esta obra’’, señaló Cardillo.

​Por su parte, la mandataria regional aprovechó la ocasión para agradecer al Ejecutivo Nacional por las políticas impulsadas en beneficio del sector deportivo de la entidad.

‘’Gracias al ministro Franklin Cardillo y a nuestra presidenta Delcy Rodríguez por todo el esfuerzo que hacen en lo que significan las infraestructuras, para seguir fortaleciendo las diferentes disciplinas deportivas’’, afirmó la gobernadora Sánchez.

​La reinauguración del estadio Vicente Dugarte marca un paso significativo en la consolidación del municipio Sucre como una potencia deportiva, brindando a niños, jóvenes y adultos instalaciones de primer nivel para su desarrollo integral.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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