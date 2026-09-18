Cleba presentó balances sobre vialidad y regreso a clases

‎Los legisladores Jesús Parra y Leonardo Alvarado detallaron los avances en las vías del sur de la entidad y la operatividad del sistema escolar

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CIUDAD MCY .- ‎Durante una sesión de debate, los miembros del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) ofrecieron un balance sobre la situación de la infraestructura vial y escolar en la entidad, esto como parte de la contraloría y seguimiento al Plan de la Aragüeñidad.

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‎El legislador Jesús Parra informó que la construcción del puente de guerra en el municipio San Sebastián ya casi se encuentra en el 100%, tras el colapso de una estructura el pasado mes de agosto.

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‎El parlamentario destacó las maniobras coordinadas con la Vicepresidencia de Obras Públicas, la Gobernación, las empresas regionales Vías de Aragua, Aragua Minas y Canteras (Aramica) para restablecer la conexión terrestre entre el Eje Sur y el resto del estado.

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‎»Gracias a la pronta intervención de nuestra presidenta Delcy y de nuestra gobernadora Joana Sánchez, hoy nuestro puente ya está casi en su conclusión de construcción, lo que va a permitir la transitabilidad de todo nuestro pueblo para promover la producción agrícola, la producción social y la atención de nuestra gente», subrayó.

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‎Asimismo, resaltó que la edificación de vías alternas garantizó la fluidez de los usuarios en la Troncal 11 durante el proceso de recuperación estructural.

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‎En materia educativa, el presidente de la Comisión de Educación del parlamento regional, Leonardo Alvarado, ofreció detalles sobre la apertura del año escolar 2026-2027, en el que exaltó la operatividad del de los planteles tras el doble terremoto.

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‎Las mesas intergremiales determinaron que 80 % de las escuelas se ubicaron en rango óptimo, un 18 % presentó fallas moderadas, y un 2 % equivalente a 23 instituciones requires reparaciones profundas.

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‎En los casos de estructuras con etiqueta amarilla y roja, el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa y la Secretaria de Educación realizaron la reubicación de estudiantes al sitio más cercano de su residencia, mientras se ejecutan las rehabilitaciones.

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‎El representante de la comisión educativa dio a conocer que, la reincorporación estudiantil y docente alcanzó buenas cifras durante la primera semana.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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