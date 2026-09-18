Cleba presentó balances sobre vialidad y regreso a clases

Los legisladores Jesús Parra y Leonardo Alvarado detallaron los avances en las vías del sur de la entidad y la operatividad del sistema escolar
CIUDAD MCY .- Durante una sesión de debate, los miembros del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) ofrecieron un balance sobre la situación de la infraestructura vial y escolar en la entidad, esto como parte de la contraloría y seguimiento al Plan de la Aragüeñidad.
El legislador Jesús Parra informó que la construcción del puente de guerra en el municipio San Sebastián ya casi se encuentra en el 100%, tras el colapso de una estructura el pasado mes de agosto.
El parlamentario destacó las maniobras coordinadas con la Vicepresidencia de Obras Públicas, la Gobernación, las empresas regionales Vías de Aragua, Aragua Minas y Canteras (Aramica) para restablecer la conexión terrestre entre el Eje Sur y el resto del estado.
»Gracias a la pronta intervención de nuestra presidenta Delcy y de nuestra gobernadora Joana Sánchez, hoy nuestro puente ya está casi en su conclusión de construcción, lo que va a permitir la transitabilidad de todo nuestro pueblo para promover la producción agrícola, la producción social y la atención de nuestra gente», subrayó.
Asimismo, resaltó que la edificación de vías alternas garantizó la fluidez de los usuarios en la Troncal 11 durante el proceso de recuperación estructural.
En materia educativa, el presidente de la Comisión de Educación del parlamento regional, Leonardo Alvarado, ofreció detalles sobre la apertura del año escolar 2026-2027, en el que exaltó la operatividad del de los planteles tras el doble terremoto.
Las mesas intergremiales determinaron que 80 % de las escuelas se ubicaron en rango óptimo, un 18 % presentó fallas moderadas, y un 2 % equivalente a 23 instituciones requires reparaciones profundas.
En los casos de estructuras con etiqueta amarilla y roja, el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa y la Secretaria de Educación realizaron la reubicación de estudiantes al sitio más cercano de su residencia, mientras se ejecutan las rehabilitaciones.
El representante de la comisión educativa dio a conocer que, la reincorporación estudiantil y docente alcanzó buenas cifras durante la primera semana.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
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