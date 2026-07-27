Equipo forense de Colombia recibió reconocimiento por su aporte en La Guaira

CIUDAD MCY.- Durante un acto especial de entrega de reconocimientos, las autoridades del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) agradeció al equipo de expertos forenses de la hermana República de Colombia y al embajador de esa nación en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, por su invaluable labor y cooperación tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La actividad, encabezada por la directora de la Redif Capital del Senamecf, Bermis Martínez, sirvió para enaltecer el trabajo conjunto en las labores de identificación genética y pruebas de ADN a los familiares de las víctimas, un proceso técnico fundamental para la restitución de la identidad y la tranquilidad de los dolientes.

‎Durante el acto, las autoridades expresaron su agradecimiento por el respaldo técnico, científico y humano en las labores de identificación genética y destacaron la donación de insumos médicos que fortalece significativamente la capacidad operativa de la institución en estas circunstancias críticas.

‎Finalmente, la institución resaltó que gracias al compromiso y la integridad profesional se reafirman los lazos de hermandad y se consolida el desarrollo de la ciencia forense puesta al servicio de la humanidad.‎

FUENTE: VTV

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