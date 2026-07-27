Autoridades evalúan metas de producción de hidrocarburos de la faja petrolífera

CIUDAD MCY.- Mediante una reunión operacional al sur de Anzoátegui, fueron evaluadas las metas de producción de lo que resta de 2026 en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, informó la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, a través de sus plataformas digitales.

Henao aseguró que con el acompañamiento de la junta directiva de Petróleos de Venezuela, encabezada por su presidente, Héctor Obregón Pérez, se enfocaron en “consolidar los esfuerzos logísticos para potenciar y optimizar los procesos productivos en las Divisiones Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá”.

En la actividad, posterior a la evaluación los representantes de PDVSA Servicios Petroleros, la Dirección Ejecutiva de Producción, CVP y las Empresas Mixtas que operan en los campos de la Faja presentaron su reporte técnico – operativo para su respectiva revisión.

De acuerdo con la ministra, estas acciones permiten avanzar con firmeza en materia petrolera y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados por la presidenta Delcy Rodríguez para alcanzar los niveles de productividad óptimos a los fines de avanzar con el crecimiento económico progresivo.

FUENTE: VTV

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