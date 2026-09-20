Equipos multidisciplinarios restaurarán Monumento al Sol Naciente

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, y el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, acordaron la instalación de una mesa técnica de trabajo encargada de trazar la hoja de ruta para la restauración del Monumento al Sol Naciente, obra de Carlos Cruz-Diez ubicada en Barquisimeto, estado Lara.

En ese sentido, López informó que este equipo multidisciplinario puede conformarse por instituciones, especialistas en materia patrimonial, estudiantes, creadores y la familia del maestro Cruz-Diez, para iniciar el rescate inmediato de la obra bajo todos los protocolos internacionales.

«Este es un espacio público que le da la bienvenida a quienes venimos a Barquisimeto, epicentro cultural y musical de la creación. Es una hermosa responsabilidad, un hermoso compromiso, que hemos estado asumiendo».

Asimismo, López destacó la importancia de esta obra representativa del cinetismo venezolano que, ubicada en estos espacios, aseguró la posibilidad de que el pueblo pueda disfrutar de esta creación artística. «Seguiremos colaborando al renacer de esta obra que contribuye, sin duda alguna, al renacer de nuestra patria», agregó.

Por su parte, el alcalde Agüero destacó el carácter simbólico del monumento, inaugurado en 1989, aquel que calificó como «nuestra identidad», al tiempo que recalcó el gran compromiso del pueblo y autoridades institucionales con la historia. «Es nuestro deber y nosotros así lo vamos a asumir», dijo.

Además, indicó que se informarán los avances de la conformación de la mesa técnica y de la rehabilitación de la obra.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÌA DE CIUDAD CCS