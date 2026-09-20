Venezuela propone implementar el Sistema de Orquestas y Coros en República del Congo

CIUDAD MCY.- La embajadora de Venezuela ante la República del Congo, Laura Evangelia Suárez, propuso a autoridades de la nación africana la implementación del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

La diplomática se reunió con los ministros de Asuntos Sociales y Acción Humanitaria, Lydie Pongault, y de Cultura, Artes, Patrimonio Nacional e Industria Turística, Jean-Claude Gakosso.

En el encuentro, la representante del país suramericano explicó el origen, la estructura, la misión y la metodología de El Sistema como un método orientado a fomentar la disciplina y el trabajo colectivo mediante la práctica musical, como una iniciativa de cooperación respaldada por el Gobierno congoleño y el Sistema de Naciones Unidas en Brazzaville.

Además, la ministra Pongault evaluó la labor solidaria y humanitaria de la embajada venezolana en orfelinatos locales.

Asimismo, con el ministro Gakosso, conversó sobre la posible participación de Venezuela en el Festival Panafricano de Música 2027, el intercambio cultural, la cooperación en materia de museos y las experiencias del turismo popular en Caracas.

FUENTE : AVN

FOTO : REFERENCIAL