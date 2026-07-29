Ernesto Villegas presentó cartas credenciales como embajador de Venezuela ante la Unesco

CIUDAD MCY.- El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Ernesto Villegas Poljak, entregó al director general de la Unesco, Khaled El-Enany, las cartas credenciales que lo acreditan como embajador-delegado permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante ese organismo multilateral para la educación, la ciencia y la cultura, con sede en París, Francia.

Asimismo, transmitió el agradecimiento a la Unesco, en nombre de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano, por la solidaridad expresada hacia la nación tras la emergencia derivada de los terremotos del pasado 24 de junio.

Asimismo, el director general, con responsabilidad en el cargo desde noviembre de 2025, le dio la bienvenida, reiteró su solidaridad ante la tragedia y destacó el papel cumplido por Venezuela en el seno de la organización, el cual ahora nos corresponde mantener y potenciar en favor del pueblo venezolano.

Villegas asistió en compañía de la directora regional de la Unesco, Anne Lemaistre, de la encargada de negocios de Venezuela en Francia, Martha Bolívar, y de parte de la delegación bolivariana ante el organismo, entre los que figuraron los ministros consejeros Pedro Calzadilla y Carmelo Borrego, además del intelectual venezolano Andrés Bansart.

FUENTE: VTV

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