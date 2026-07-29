Inameh prevé lluvias en la Gran Caracas y en nueve estados del país

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lloviznas dispersas, este miércoles, en la Gran Caracas y los estados Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes.

Además, el ente estima nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales y occidentales, región de los Andes, Lara, Yaracuy y Zulia, así como lluvias de menor intensidad en la Región Centro Norte Costera.

El Inameh también indicó que la temperatura mínima para esta jornada es de 6° C en las montañas de Mérida y la máxima de 30°C en Guayana Esequiba.

Asimismo, la onda tropical número 31 avanza sobre el territorio nacional, ubicada en las coordenadas 67° W, al sur de 21° N, con un desplazamiento de 18 kilómetros por hora.

Por otra parte, la número 32 se encuentra sobre el Océano Atlántico Central Tropical y llegará a la Guayana Esequiba entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, mientras que la 33 se encuentra sobre Cabo Verde e ingresará al territorio nacional entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.

AVN / FOTO ARCHIVO