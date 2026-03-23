Escándalos paralizan la agenda de reformas de Milei

CIUDAD MCY.- Los chats de Mauricio Novelli que involucran al Presidente y las permanentes novedades del nivel de vida de Manuel Adorni paralizaron los planes legislativos del Gobierno. El plan lanzado el 1 de este mes por el presidente Javier Milei de un paquete de reformas por mes ya se frustró.

La semana pasada en medio de los enredos oficiales y las desconfianzas cruzadas entre los protagonistas de la interna, la mesa política anunció la hoja de ruta. El jefe de gabinete enumeró la modificación del Código Penal, la ley de expropiaciones, de tierras, de fuegos y de regularización dominial como próximos a discutirse. Hasta ahora ningún texto ingresó al Congreso ni hay plazo para su tratamiento, reconocieron tanto las cabezas del Poder Legislativo como los involucrados en el Ejecutivo.

En Diputados, la presidencia de la Cámara está abocada al desarrollo de las audiencias públicas por la modificación de la ley de Glaciares con un tratamiento que podría llevarse al recinto el 8 de abril. Es una discusión que se arrastra desde las sesiones extraordinarias y que se extendió por mucho más tiempo que el planeado originalmente.

Mientras tanto, el recinto permanecerá cerrado. Martín Menem quiere aprovechar las semanas cortas por los feriados del Día de la Memoria y Semana Santa para atravesarlas sin sobresaltos. Lo fundamental es evitar que el recinto se convierta en una tribuna de críticas al Gobierno por los manejos de $Libra y vuelos privados como ocurrió la semana pasada en el Senado.

En la mesa política reconocen que se demoraron los tiempos. “Las charlas ya comenzaron pero es verdad que los proyectos aún no están presentados. Se demora porque el último mes se complicó todo”, admiten.

Si bien con la modificación de la ley de Glaciares el gobierno podría anotarse una pequeña victoria -cuenta con un piso de 130 votos- el Congreso es uno de los poderes hoy más sensibles al cambio de humor social y cada votación da cuenta además del estado de relación del Ejecutivo con los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya organiza su próximo tour por las provincias para aceitar los lazos y tantear los ánimos en las provincias amigables.

Los mandatarios volvieron de la Argentina Week en Nueva York sorprendidos por las relaciones logradas con empresarios internacionales y sus promesas de inversiones pero eso no necesariamente se traduzca en apoyo político al gobierno en su peor hora. Previo a los escándalos, ya advertían que el escenario de acompañamiento legislativo se iba a desvanecer durante el segundo semestre. La tarea de El Colo será determinar si el proceso se aceleró.

En paralelo, los proyectos enumerados para ser discutidos próximamente no encuentran apoyo social. Las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad son rechazadas por las comunidades involucradas. La reforma del Código Penal en tanto podría movilizar amplios rechazos en las calles si busca dar marcha atrás con el aborto legal. Ese punto fue motivo de discusión durante todo el verano en la intimidad de Olivos.

En el Senado, en tanto, el jefe de gabinete está obligado a brindar su próximo informe de gestión. En el peronismo empiezan a notificar que es hora de que Adorni conteste las preguntas sobre el estado de la administración, pero en este contexto el oficialismo buscará patearlo para bien adelante. Se sabe que la sesión informativa se convertirá en una interpelación al ex vocero y sus bienes sin declarar.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA