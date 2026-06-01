España disfruta de su condición de favorita para el Mundial

CIUDAD MCY.-El día abierto a medios de comunicación de la selección española tuvo una palabra común: “favorita”. Un rol antes del Mundial de este verano que la actual campeona de Europa no rehuye. Lejos del perfil bajo habitual en el deporte, los futbolistas son conscientes del cartel con el que viajarán a Estados Unidos y México y no esconden su intención de poner una segunda estrella en el escudo de España.

La primera, en Sudáfrica 2010, hace 16 años. Desde entonces, tres Mundiales y tres decepciones: eliminada en fase de grupos en Brasil 2014 y en octavos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Un Mundial de 2010 del que jugadores que ahora son clave no tienen ni recuerdos. Lamine Yamal, la gran estrella de España para el Mundial, estaba a punto de cumplir dos años. Pau Cubarsí tenía dos, Pedri tenía siete años, Nico Williams cumplió ocho al día siguiente, el 12 de julio.

Primera estrella en el pecho que queda muy lejana para varios de los futbolistas que ahora buscan bordar la segunda. Un objetivo con el cartel de favorito que no esconden ni tienen intención de rebajar. Así lo aseguró Luis de la Fuente tras dar la lista de 26 convocados y Rodri Hernández, capitán, siguió la misma línea este lunes.

“Cuando no habíamos sido capaces de ganar nos tocaba demostrarlo y ahora queremos volver a demostrar que somos los mejores, ahora de todo el mundo. Un Mundial es lo máximo a lo que puedes aspirar y vamos a ir a por ello”, aseguró.

Día abierto a los medios de comunicación que contó con gran expectación. Siguiendo la tónica del entrenamiento abierto al público del martes, con colas para acceder desde cuatro horas antes de que diera comienzo y una afluencia de más de 2.000 aficionados que superó las expectativas de la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este lunes, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, casa de la selección española, reunió a 150 periodistas acreditados de más de 80 medios de comunicación nacionales e internacionales . Televisiones, radios y prensa escrita que palparon el ambiente que se vive en la concentración.

Ambiente distinto al de antes de la Eurocopa de Alemania de 2024, a la que España no llegaba como favorita y acabó ganando el torneo, algo que recordó Alejandro Grimaldo.

“En la Eurocopa erais vosotros -la prensa- los que no nos poníais como candidatos. Desde el primer día, sabía que estábamos preparados para ganar la Eurocopa y así fue. Y este año siento lo mismo. Tenemos muchas opciones, aunque será muy complicado. No nos molesta el ruido. Nuestro objetivo es ganar el Mundial y vamos a trabajar para ello”, aseguró.

“Sabemos que tenemos una gran selección y queremos ganar, pero no tenemos más presión por eso. Sabemos que tenemos selección para ganar el Mundial”, añadió a la vez que prometió que, en caso de ganar el torneo, se teñirá el pelo.

Sin presión por tener el cartel de favorito. Tampoco Marc Pubill que debutará con España en el Mundial.

“Todas son grandes selecciones, pero confío mucho en la nuestra y no veo posibilidad de otra. Ojalá podamos poner otra estrellita aquí”, explicó el central.

Por su parte, Eric García, quien disputó el Mundial de Qatar 2022 y vuelve para el de este 2026, ponderó a su compañero en el FC Barcelona, Lamine Yamal,.

“A Lamine Yamal poca cosa le tengo que decir yo. Él sabe perfectamente lo que es jugar las grandes competiciones, tiene nivel de sobra y estoy seguro de que nos va a ayudar como lo ha hecho en el Barcelona. Ganemos o no ganemos el Mundial, para mí seguirá siendo el mejor jugador. Y si lo ganamos, aún más”, expresó en la zona mixta en Las Rozas.

Eric y Lamine Yamal son dos de los ocho futbolistas del FC Barcelona que integran la convocatoria de España. Ocho de 26, el 30,7%.

También compareció ante los medios de comunicación Mikel Oyarzabal. El jugador de las finales. Seis goles en las seis que ha disputado, entre club y selección. Con España marcó en la final de la Eurocopa de 2024 en el 86 para darle el título en Berlín. Una racha que espera continuar en el Mundial que se avecina.

“Tengo la suerte de marcar en todas y ojalá se dé la oportunidad en el simple hecho de jugar y ojalá se pueda dar el hecho de marcar. Si te toca jugar, ayudar en el campo y, si no, intentar ayudar para que el equipo salga beneficiado”, expresó.

Un día de medios tras el segundo entrenamiento de la selección española rumbo a Nueva Jersey, donde se disputará la final el próximo 19 de julio.

Luis de la Fuente pudo contar con otro futbolista más, Yeremy Pino, sumando ya 22 de los 26 de la lista. Los cuatro que faltan, con un extra de descanso, los que disputaron el pasado sábado la final de la Liga de Campeones en la que el París Saint-Germain se impuso al Arsenal en los penaltis.

Mikel Merino, sin minutos en la final, se incorporará a la concentración el martes 2 de junio, mientras que el resto se unirá un día después, el miércoles. Fabián Ruiz como flamante campeón y Martín Zubimendi y David Raya tras caer en la final y no poder redondear una temporada en la que ganaron la Premier League con el Arsenal.

Aún sin todos los convocados que viajarán a Estados Unidos el 5 de junio, la selección española recibió una visita muy especial, la de Álvaro Morata.

El que fuera capitán en la Eurocopa de 2024 que ganó España no forma parte de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, pero este lunes vistió a los que fueran sus compañeros para desearles suerte en busca del objetivo común: bordar la segunda estrella en el pecho de la camiseta de la selección española.

FUENTE : EFE

FOTO : CORTESÍA