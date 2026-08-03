España exigirá solidaridad a la Unión Europea ante la crisis migratoria en Ceuta

CIUDAD MCY.- España exigirá la solidaridad de los países miembros de la Unión Europea (UE) ante la crisis migratoria registrada a finales de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, declaró este lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una entrevista concedida a la cadena de televisión RTVE y reseñada por la agencia Sputnik.

«Desde luego, vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la Unión Europea», afirmó el canciller, tras señalar que la UE no puede existir sin este principio básico. Albares enfatizó que los límites territoriales de Ceuta y Melilla representan la frontera meridional de todo el bloque comunitario, por lo que responder a esta situación constituye un compromiso compartido.

El pronunciamiento oficial responde a los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron de manera irregular hacia el enclave español desde Marruecos, tanto a pie como a nado. Las estimaciones oficiales varían entre 40.000 personas, según el Ministerio del Interior marroquí, y 60.000, de acuerdo con las autoridades ceutíes. Durante los intentos de cruce, se contabilizó el fallecimiento de al menos 90 personas.

El flujo masivo se originó a raíz de rumores circulados en redes sociales que aseguraban de forma falsa que los migrantes que alcanzaran aguas españolas no serían devueltos a Marruecos. Tras constatarse la falsedad de dicha información, la mayoría de las personas retornó al territorio marroquí.

Ante este escenario, naciones del bloque como la República Checa, Dinamarca, Finlandia e Italia formularon peticiones para suspender temporalmente a España del espacio Schengen.

FUENTE : AVN

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