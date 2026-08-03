Partido de los Trabajadores oficializa candidatura de Lula a la reelección en Brasil

CIUDAD MCY.- La Convención Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para los comicios de octubre próximo, buscando su cuarto mandato en el Palacio de Planalto.

Lula comienza una campaña para los comicios del próximo 4 de octubre con un robusto apoyo popular en la mayoría de las encuestas. Igual que en la campaña de 2022, el vicepresidente Geraldo Alckmin será su compañero de fórmula.

Además del PT, PCdoB y PV, que forman parte de la Federación Brasileña de la Esperanza, el PSOL, Rede, PSB y PDT formarán la base de apoyo para la carrera por el cuarto mandato del único brasileño elegido tres veces por voto popular, tras gobernar en los períodos 2003-2007-2011 y desde 2023.

FUENTE : RUSIA TODAY

FOTO : CORTESÍA