España luchó y se convirtió en campeón de la Copa Mundial 2026

Un gol de Ferrán Torres en la prórroga coronó a la selección española en un partidazo ante Argentina

CIUDAD MCY.-Luego de un duro encuentro en Nueva Jersey, España dio con un luchado 1-0 que le apuntó el 2do campeonato mundial de su historia, derrotando a la Argentina de Lionel Scaloni que luchó hasta el final, pero que se quedó corta a última instancia.

Al inicio percibimos un encuentro trabado en el que España mostró superioridad desde la tenencia de balón, sin embargo, con poca efectividad en la finalización. La oncena albiceleste, aunque con la intensidad característica, no lograron causar peligro en el arco de Unai Simón.

Habiendo culminado la primera mitad con el marcador todavía por estrenar, los dirigidos por Luis de la Fuente salieron con ganas de romper el celofán, sin embargo, la línea de cuatro impuesta por el combinado argentino causó serios problemas a la ofensiva de «La Roja».

En el desarrollo del complemento, una dura falta de parte de Enzo Fernández provocó su expulsión al minuto 90+3′, hecho que ocasionó que la oncena sudamericana se quedara con uno menos en toda la prórroga.

FERRÀN Y UN GOL HERÓICO

Finalmente, quien rompió la igualdad fue Ferrán Torres 107′ con una gran definición a quemarropa que dejó a Emiliano «Dibu» Martínez sin posibilidades de alejar el peligro, marcando el 1-0 que marcó el ritmo de lo que quedaba de compromiso.

Pese a los intentos de la albiceleste de empatar el cotejo, se quedaron con su cuenta por estrenar luego de un encuentro en el que fueron anulados en el último cuarto de cancha por la defensa del conjunto ibérico, mismo que fue superior de inicio a fin y vio capitalizado el esfuerzo en su segunda Copa Mundial.

Asimismo, Argentina se fue no solo con un amargo resultado, sino con una desalentadora exhibición que los dejó con una cuenta de disparos a puerta sin estrenar, un 32% de posesión del balón y 11 remates rechazados.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA