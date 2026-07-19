Autoridades anuncian logística completa rumbo a los CAC Santo Domingo 2026

CIUDAD MCY.- A pocos días del debut de Venezuela en la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) 2026, las autoridades deportivas nacionales sostuvieron un encuentro con representantes de las federaciones deportivas y los distintos equipos multidisciplinarios para informar sobre detalles logísticos, técnicos y administrativos que están listos para acompañar a la delegación venezolana en su participación en Santo Domingo.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio del Comité Olímpico Venezolano, en una sesión que estuvo presidida por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, en conjunto con el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, y con la participación de los presidentes y delegados de las distintas disciplinas deportivas nacionales.

Se informó que Venezuela asistirá a la cita multideportiva con el mayor número de atletas: 552 representantes, quienes verán acción en 47 de las 56 disciplinas deportivas convocadas por el comité organizador en República Dominicana. En las dos participaciones previas, el equipo nacional compitió con un total de 439 atletas en Barranquilla 2018 y 472 en San Salvador 2023.

Al inicio de la sesión, se ofreció un minuto de silencio en respeto a las víctimas y afectados por la tragedia del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

«El venezolano está acostumbrado a sobreponerse ante la adversidad, con la moral en alto, con compromiso, con pasión y amor por lo que hacemos. Vamos a ganar con mucha más fuerza con nuestros atletas», declaró el ministro Cardillo.

SISTEMA ACEITADO

El ministro enfatizó en su mensaje la obligación de mantener los esfuerzos y metas altas para devolver a Venezuela a las primeras posiciones en la escena internacional.

«La intención es retomar el trabajo del Sistema Nacional de Deporte. Tenemos un año y poco más de cinco meses con una dinámica sostenida de entrenamiento, preparación, concentración, atención, con un sistema competitivo que se está aceitando permanentemente y que debe mantenerse para construir las bases verdaderas que puedan sostener los resultados de ciclo a ciclo», afirmó el ministro sobre la vuelta a su accionar del deporte venezolano.

Por su parte, el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, comunicó que se realizarán avanzadas progresivas distribuidas en cuatro vuelos charter y tres comerciales, para cumplir con un sistema de logística y traslado a suelo dominicano, organizado y de acuerdo al calendario deportivo de los juegos.

Herrera precisó que seis selecciones conforman la primera avanzada; se extenderá con las selecciones de voleibol cancha masculino, polo acuático, bádminton, tiro con arco, tenis campo y aguas abiertas que arribarán a República Dominicana en vuelos comerciales.

RESPALDO ABSOLUTO

Al respecto, los representantes federativos manifestaron el orgullo por representar el tricolor en los momentos adversos que atraviesa la nación, al mismo tiempo que mostraron su conformidad con la planificación operativa expuesta por las autoridades deportivas nacionales y agradecieron el esfuerzo conjunto de las comisiones de trabajo para superar las metas planteadas para Santo Domingo 2026.

Con la logística del equipo nacional garantizada y la voluntad y empeño comprometidos en dejar el tricolor en alto, la maquinaria deportiva criolla se declara lista para asumir el reto a partir de este 24 de junio hasta el 8 de agosto próximo, cuando cierre la cita multideportiva.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA