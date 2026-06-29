Especialistas advierten que vendrán más réplicas

CIUDAD MCY.- El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano De Santis, afirmó este domingo que es esperable que continúen registrándose eventos telúricos menores en la misma zona tectónica del país.

«Es de esperarse que ocurran muchísimas más réplicas. En eventos sísmicos anteriores se contabilizaron entre 2.000 y 3.200 réplicas durante un período de hasta tres meses, y en este caso, es la misma zona tectónica», advirtió el especialista en una entrevista televisiva.

«Es de esperarse que ocurran muchísimas más réplicas. En eventos sísmicos anteriores se contabilizaron entre 2.000 y 3.200 réplicas durante un período de hasta tres meses, y en este caso, es la misma zona tectónica», advirtió el especialista en una entrevista televisiva.

De Santis explicó que las estructuras de nueve o diez pisos que colapsaron sufrieron un impacto importante por el período de vibración, derivado de una combinación de suelo particular y una distancia epicentral mediana o lejana que filtra frecuencias determinadas que entran en resonancia.

Asimismo, precisó que el doblete sísmico pudo haber superpuesto dos aceleraciones en el acelerograma, provocando que las estructuras prácticamente se desgarraran.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA