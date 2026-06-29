Jorge Rodríguez tras nueva réplica: «No se registran daños adicionales en el país»

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que la mañana de este lunes se registró una nueva réplica sísmica de intensidad moderada en el territorio nacional, la cual no generó afectaciones estructurales emergentes. Rodríguez ofreció un balance preliminar sobre el impacto de este reciente evento telúrico a través de su canal de Instagram.

«Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No se registran daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional».

De acuerdo con la información suministrada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), en coordinación con centros de sismología internacional, la mañana de este lunes se detectaron específicamente dos movimientos telúricos en el país.

El primero de los sismos, de magnitud 5.1, presentó su epicentro en el estado Aragua. Posteriormente, un segundo evento de magnitud 4.2 tuvo como epicentro las costas del estado La Guaira. Ambos datos técnicos se confirmaron mediante los sistemas de monitoreo y vigilancia geológica que operan permanentemente en la nación.

FUENTE : AGENCIA

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