Especialistas evaluaron fallas geológicas en MBI y Tovar

El despliegue tuvo como objetivo garantizar soluciones oportunas y atención inmediata ante cualquier contingencia ambiental o estructural en ambos municipios

CIUDAD MCY.- Tras los recientes movimientos telúricos que afectaron al país, un equipo de especialistas en geología se desplegó por el Parque Nacional Henri Pittier y las montañas del municipio Tovar con el fin de evaluar las condiciones del terreno y así mitigar riesgos ambientales y garantizar seguridad a las familias aragüeñas.

Desde el municipio Mario Briceño Iragorry, el alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez, acompañado de un equipo de profesionales de Protección Civil – MBI y voluntarios, recorrieron el Henri Pittier, específicamente en la fila Capitán, donde inspeccionaron el terreno e identificaron la extensión del área afectada.

El mandatario municipal manifestó que esta jornada de supervisión de campo en el pulmón vegetal, se alinea con las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

«Acá estamos dándole cumplimiento al Estado Mayor de Sucesos Adversos, precisamente chequeando y monitoreando los movimiento y desplazamientos de masa que haya tenido nuestro Henri Pittier, todo esto para tomar precaución por la temporada de lluvia que se nos avecina», detalló Suárez.

Durante este despliegue, el alcalde de MBI informó que se instalará un dispositivo de seguridad para «dar una respuesta oportuna a nuestros vecinos y vecinas y también estaremos desarrollando un plan para mitigar los riesgos en la zona», afirmó.

INSPECCIÓN EN TOVAR

En el mismo orden de ideas, en el sector El Cedral de Tovar, en alcalde Maximiliano Suárez, acompañó al equipo regional de ingenieros del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas quienes evaluaron las fallas geológicas detectadas en la zona.

En el sitio, los ingenieros utilizaron cinta métrica para cuantificar el desplazamiento tectónico y estimaron la magnitud de los dos terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.

El mandatario local informó que estas inspecciones permitirán mitigar los riesgos de forma inmediata y avanzar en el diseño de planes de seguridad orientados a salvaguardar la vida de las familias tovareñas.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA