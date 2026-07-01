Fell y Max: dos caninos de búsqueda participaron activamente en Bosque Lindo

Ambos ejemplares, junto a sus respectivos binomios (guías), tuvieron 72 horas de labores para la localización de las personas afectadas por el derrumbe de la edificación en Turmero

CIUDAD MCY.- Un doblete sísmico causó el derrumbe de una torre en el conjunto residencial Bosque Lindo, del municipio Santiago Mariño, por lo que, hasta la presente fecha se requiere un equipo multidisciplinario para la búsqueda, rescate y recuperación de los afectados.

‎Un elemento crucial en el manejo de los binomios K-9, ejemplares caninos entrenados para la detección de personas y sus guías, quienes cumplen un papel de socorristas. Para este lamentable suceso fueron convocados Fell y Max, dos ejemplares de raza pastor belga Malinois, quienes durante 72 horas se mantuvieron en el sitio.

‎Liberto Gala, entrenador y compañero de Fell, detalló que está fue la primera experiencia nacional de gran magnitud para muchos canes, si bien ya tenían práctica en escenarios internacionales y en entrenamientos, esto superó a las anteriores.

‎‎” Estuvimos en sitios como El Castaño y Las Tejerías, ahora nos tocó manejar la experiencia de los terremotos los primeros días, donde los perros fueron herramientas para intentar salvar vidas», describió.

‎‎PREPARACIÓN DEL BINOMIO

‎Para llegar logra esta respuesta, se necesita un riguroso entrenamiento que estos recibieron en la Escuela K-9, mediante un programa enfocado en la instrucción y adiestramiento. El sistema de preparación técnica busca dotar al binomio con herramientas efectivas para optimizar los protocolos de localización y salvamento.

‎‎»La educación es día a día, donde al perro se le enseña una obediencia activa, hasta como marcar a una persona a través del ladrido», puntualizó Gala.

‎El especialista subrayó que el proceso selectivo inicia a temprana edad, evaluando la interacción del animal con el entorno social y su función zootécnica para adaptarse a las exigencias climatológicas de cada región. «Formar un perro de búsqueda y rescate puede tardar desde cachorro hasta los dos años de edad», detalló

‎‎En la actualidad, se encuentran en proceso de certificar a los canes a través de pruebas específicas a cargo de profesionales de otros países, y se tenía planificado para el mes de agosto, sin embargo y dado al evento natural, están en espera de una reprogramación.

‎THAIMARA ORTIZ

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