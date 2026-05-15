Estabilidad atmosférica y cielo despejado predominarán en Venezuela

CIUDAD MCY.-La estabilidad atmosférica con cielo despejado predominará en gran parte del territorio nacional durante este viernes, reseñó el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su cuenta oficial de Instagram.

El pronóstico indica que la jornada inicia con zonas despejadas en la mayoría de las regiones, aunque el sur de Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba y el piedemonte Andino mantienen áreas nubladas con lluvias dispersas.

El incremento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica se prevé para las horas de la tarde y noche en los estados Zulia, Táchira y Mérida. Las autoridades meteorológicas estiman que el resto del país conserva condiciones de escasa nubosidad, con una alternancia de periodos despejados que favorecen las actividades al aire libre en la zona central y el oriente.

La situación climática para la Gran Caracas destaca por un cielo de parcial a despejado durante el transcurso del día pero no se descarta la presencia de lloviznas breves hacia el este de Miranda y el Distrito Capital en horas de la mañana, pero el resto del periodo mantiene una baja probabilidad de precipitaciones.

FUENTE: VTV

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