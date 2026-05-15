Presidenta encargada y vicepresidenta del Banco Mundial sostuvieron un importante encuentro

CIUDAD MCY– Este viernes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un encuentro con una delegación de alto nivel del Banco Mundial (BM), encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo multilateral.

Esta actividad marca un paso estratégico para la estabilización y el desarrollo del país, como parte de una nueva etapa de diálogo orientada a la atracción de inversiones internacionales, la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

Vale acotar, que este encuentro con el Banco Mundial se produce tras el reciente anuncio del pasado 16 de abril, en el cual la Presidenta Encargada informó la reanudación de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con estas acciones, la Nación venezolana recupera plenamente su representación ante estos organismos internacionales, de los cuales es miembro histórico desde el año 1946.

Por tanto, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada, abierta al mercado global y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

En este sentido, es relevante mencionar que la comitiva que asistió por parte del Banco Mundial, estuvo integrada por: Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe; Shireen Mahdi, gerente de Política Económica para la región; y Oscar Calvo González, director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe.

Mientras que, en representación del Gobierno Nacional, estuvieron: Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía; Anabel Pereira, ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas; y Christiam Hernández, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA