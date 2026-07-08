Establecen criterios sobre vigilancia epidemiológica en hospitales de campaña

CIUDAD MCY.- El Ministerio para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) definieron criterios sobre el sistema de vigilancia epidemiológica en los nueve hospitales de campaña habilitados para atender a los afectados por el doble sismo del pasado 24 de junio.

De acuerdo con el ministerio, se realizó una mesa de trabajo sobre la gestión de los centros asistenciales temporales de la red de emergencia.

En el encuentro, se establecieron los lineamientos básicos para el monitoreo de las enfermedades, recolección de datos y acciones preventivas ante posibles brotes epidemiológicos.

Además, los representantes de ambos organismos acordaron canales de comunicación para asegurar la atención eficiente en estos espacios.

AVN