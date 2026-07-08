Presidenta (E) Rodríguez lideró firma del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos

CIUDAD MCY.- En un paso estratégico para el desarrollo económico y energético del país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la firma del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; instrumento legal que tiene como objetivo optimizar las operaciones, actualizar el marco normativo y dinamizar las inversiones en el sector petrolero y gasífero de la Nación.

La aprobación de esta normativa representa un hito clave para la industria petrolera, ya que proporciona reglas claras, mayor seguridad jurídica y un entorno propicio para la cooperación entre el Estado y los capitales nacionales e internacionales.

Vale acotar que dentro de los puntos claves para esta nueva etapa está la seguridad jurídica, eficiencia operativa y sostenibilidad y desarrollo. Es por ello, que con esta forma se abre una etapa de crecimiento técnico y operativo para la industria matriz, garantizando el aprovechamiento de los recursos y se traduzca en soberanía y bienestar para todo el país.

Por tanto, con la puesta en marcha de este reglamento, el sector hidrocarburos se posiciona a la vanguardia para enfrentar los desafíos del mercado energético global, fortaleciendo así la producción nacional y consolidando al país como un actor clave en el mapa energético internacional.

PRENSA PRESIDENCIAL