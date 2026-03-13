Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Estado venezolano fortalece cooperación turística con Polonia

PorLuisa Pedroza

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.- En aras de fortalecer los lazos de hermandad y cooperación para el desarrollo turístico, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, sostuvo un encuentro con el encargado de negocios de Polonia, Daniel Gromann.

Durante el encuentro, Cabello destacó que Venezuela se posiciona como un destino atractivo para visitantes internacionales y señaló que el país está abierto a recibir a turistas interesados en conocer sus paisajes y atractivos naturales.  “Venezuela es el paraíso que el mundo entero quiere conocer y nosotros estamos abiertos a recibirlos”, expresó.

En ese sentido, resaltó que se ha sostenido un incremento de la operación chárter ejecutada entre los operadores Hover Tours (Venezuela) y Rainbow Tours (Polonia). “En los últimos tres años, más de 22 mil ciudadanos polacos han conocido las bellezas de nuestro país, visitando destinos como Margarita, Puerto Cabello, Catatumbo, Orinoco y Paraguaná. Nuestra meta es seguir expandiendo la oferta hacia nuevos escenarios para las venideras temporadas”, afirmó.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para generar el flujo de visitantes internacionales y fortalecer  la conexión directa con Varsovia. Este  plan estratégico del Ministerio del Poder Popular para el Turismo posiciona las diversas potencialidades del territorio nacional, en el mercado europeo.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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