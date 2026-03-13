Venezuela y Colombia instalan Mesas de Trabajo para acuerdos en seguridad, comercio y energía

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de afianzar los lazos diplomáticos, los gobiernos de Venezuela y Colombia instalaron este viernes cuatro mesas de trabajo de alto nivel en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Estos encuentros, enmarcados en la Diplomacia de Paz, abordan temas fundamentales en materia de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, Comercio y Turismo y Energía y Petróleo, con el fin de alcanzar el beneficio mutuo de ambas naciones.

En el área de Seguridad y Defensa, los ministros de Venezuela y Colombia, Vladimir Padrino López y Pedro Sánchez Suárez, respectivamente, coordinaron estrategias para los más de dos mil 200 kilómetros de frontera compartida.

Paralelamente, en la mesa de Relaciones Exteriores, los cancilleres de ambas naciones, Yván Gil y Rosa Yolanda Villavicencio, trabajaron en una hoja de ruta que prioriza la hermandad y la convivencia pacífica entre los dos países.

Por su parte, la mesa de Comercio y Turismo destacó el crecimiento económico binacional, que en 2025 alcanzó los mil 170 millones de dólares, un 4,1 % más que el año anterior.

Asimismo, los ministros venezolanos Daniela Cabello y Luis Villegas, junto a autoridades colombianas, evaluaron proyectos para potenciar el intercambio comercial y el flujo turístico durante el presente año.

Finalmente, en materia de energía y petróleo, se ratificó la alianza entre Pdvsa y Ecopetrol para el suministro de gas venezolano a Colombia. En esta mesa participaron los representantes de las áreas eléctrica y petroquímica de ambos pueblos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA