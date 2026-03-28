Estado venezolano impulsa cooperación con naciones de Asia y Medio Oriente

CIUDAD MCY.- En el contexto de la Diplomacia Bolivariana de Paz, la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Andrea Corao Faría, desarrolló una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación con países de Asia Occidental y el Sudeste Asiático.

Durante la semana, sostuvo encuentros con representantes diplomáticos de la República Libanesa, embajadora Nisrine Boukaram; Estado de Qatar, embajador Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi; Estado de Kuwait, encargado de negocios Mishaal Albannai; República de Irak, encargado de negocios Ahmed Fakhri Hasan Mjelee; y el Estado de Palestina, embajador Fadi K. M. Alzaben. Asimismo, se reunió con delegaciones de la República de Indonesia, representada por el embajador Fikry Cassidy, y Malasia, a cargo del encargado de negocios Beh Ching Chye, en un ejercicio de diálogo sostenido y concertación diplomática.

Los intercambios permitieron que se revisara la agenda de cooperación y se reafirmara la voluntad compartida de profundizar los vínculos de amistad, sobre la base del respeto mutuo, la complementariedad y los principios del derecho internacional.

Con esta dinámica agenda, la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso de profundizar los lazos de hermandad con los pueblos del mundo y reitera su compromiso inquebrantable en consonancia con las líneas estratégicas de su política exterior.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA