Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Estado venezolano impulsa cooperación con naciones de Asia y Medio Oriente

PorLuisa Pedroza

Mar 28, 2026

CIUDAD MCY.- En el contexto de la Diplomacia Bolivariana de Paz, la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Andrea Corao Faría, desarrolló una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación con países de Asia Occidental y el Sudeste Asiático.

Durante la semana, sostuvo encuentros con representantes diplomáticos de la República Libanesa, embajadora Nisrine Boukaram; Estado de Qatar, embajador Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi; Estado de Kuwait, encargado de negocios Mishaal Albannai; República de Irak, encargado de negocios Ahmed Fakhri Hasan Mjelee; y el Estado de Palestina, embajador Fadi K. M. Alzaben. Asimismo, se reunió con delegaciones de la República de Indonesia, representada por el embajador Fikry Cassidy, y Malasia, a cargo del encargado de negocios Beh Ching Chye, en un ejercicio de diálogo sostenido y concertación diplomática.

Los intercambios permitieron que se revisara la agenda de cooperación y se reafirmara la voluntad compartida de profundizar los vínculos de amistad, sobre la base del respeto mutuo, la complementariedad y los principios del derecho internacional.

Con esta dinámica agenda, la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso de profundizar los lazos de hermandad con los pueblos del mundo y reitera su compromiso inquebrantable en consonancia con las líneas estratégicas de su política exterior.

FUENTE:VTV 

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Deportes

Juegos Deportivos Estudiantiles 2026 culminan fase intercursos

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Deportes

Gimnastas venezolanas buscan en Bulgaria el boleto a Los Ángeles 2028

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Mundo

Embajadora María Elena Uzzo presenta Cartas Credenciales al presidente de Italia

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

GBA entregó informe de gestión del ejercicio económico y financiero 2025

28 de marzo de 2026 Luisa Pedroza