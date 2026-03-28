Pronostican incremento de lluvias y nubosidad en diversas zonas del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informaron que durante la madrugada y la mañana prevalecerá nubosidad fragmentada en buena parte de la extensión territorial venezolana debido a la presencia de mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas en diversas regiones del país.

En una publicación realizada en el canal de Telegram del instituto, los expertos mencionaron la probabilidad de precipitaciones en zonas de la Guayana Esequiba, las montañas de la Gran Caracas, Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, así como en Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, los Andes y Zulia.

A medida que avance la jornada, el incremento progresivo de la cobertura nubosa provocará precipitaciones de variada intensidad con ocasionales descargas eléctricas durante las horas de la tarde y la noche.

Las autoridades advirtieron sobre la actividad lluviosa en la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, además de los Llanos Occidentales y la región zuliana, sin que se descarten chubascos dispersos en la zona central del territorio nacional.

En lo que respecta a la Gran Caracas, que comprende los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, el cielo presentará nubosidad parcial por la mañana con lluvias focalizadas en las zonas montañosas. El resto del periodo se mantendrá bajo condiciones de cielo parcialmente nublado, aunque es probable que ocurran algunas precipitaciones al final de la tarde que afecten la movilidad en la región capitalina.

FUENTE: VTV

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