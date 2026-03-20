CIUDAD MCY.- Las delegaciones de la República Popular China y Estados Unidos (EEUU) sostuvieron una reunión productiva en París sobre temas económicos y comerciales de interés mutuo, incluidos arreglos arancelarios, promoción del comercio e inversión bilaterales, y el mantenimiento del existente consenso de las consultas.

Durante las conversaciones, guiadas por el consenso alcanzado por los jefes de Estado Xi Jinping y Donald Trump los delegados llegaron a nuevos consensos y acordaron continuar las consultas bajo la guía estratégica de los importantes entendimientos comunes.

Tras cinco rondas de consultas económicas y comerciales celebradas el año pasado, China y Estados Unidos han alcanzado una serie de resultados en el ámbito económico y comercial, dijo el viceprimer ministro chino He Lifeng .

En este sentido, la ronda de conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, resultó exitosa.

Estos resultados proyectan mayor certidumbre y estabilidad a las relaciones económicas y comerciales bilaterales, así como a la economía mundial, dijo He, según información reseñada por Telesur.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense en el marco de la Ley de Poderes Económicos por Emergencia Internacional son ilegales, dijo He, indicó que en consecuencia, la parte estadounidense impuso un recargo adicional del 10 % a las importaciones de todos sus socios comerciales bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Finalmente las dos partes acordaron estudiar el establecimiento de un mecanismo de cooperación para fomentar el comercio y la inversión bilaterales, seguir haciendo buen uso del mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias, ampliar la cooperación práctica y promover el desarrollo sostenido, estable y sólido de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

FUENTE:EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA