Ecuador y Colombia intentarán solucionar tensiones diplomáticas en Perú

CIUDAD MCY.- En medio de un contexto de altas tensiones diplomáticas; representantes de Ecuador y Colombia se reunirán los días 23 y 24 de marzo en Lima, Perú; para intentar solucionar además el conflicto arancelario. Medios locales refirieron que el encuentro se desarrollará bajo la medicación de la Comunidad Andina y contará con la presencia de su secretario general, Gonzalo Gutiérrez.

A la escalada diplomática provocada por las medidas arancelarias impuestas por la Presidencia de Daniel Noboa, en la última semana se añadió la denuncia del Gobierno de Colombia, que protestó por la presencia militar ecuatoriana en tierra colombiana.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la presencia de una bomba de origen ecuatoriano en territorio colombiano, en la zona fronteriza entre ambos países. El martes, en una publicación en la red social X, subrayó que se ha podido comprobar que la bomba sin detonar en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano.

«Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa», aseveró el jefe de Estado de la nación neogranadina. El hecho ocurrió después que Petro, denunciara que las operaciones militares aéreas ejecutadas por Ecuador en la zona fronteriza dejaron un saldo de 27 cuerpos calcinados.

FUENTE:VTV

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